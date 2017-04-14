Из-за сильного порыва ветра в Саранске рухнул строительный кран

На одной из строительных площадок Саранска произошло обрушение строительного крана. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

Очевидец утверждает, что все произошло у него на глазах. Возможно, техника не выдержала порывов ветра, и стрела упала на забор строящегося объекта.

По неофициальным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, авария с участием двух "тяжеловесов", КАМАЗа и МАЗа, произошла в Саранске на улице Севастопольской. Фотографии с места инцидента выложили в соцсетях очевидцы происшествия. На снимках видно, что у КАМАЗа сильно смята передняя часть.