В Ковылкинском и Торбеевском районах начался весенний сев

В Мордовии 11 апреля начался весенний сев. Первыми работы на полях начали аграрии Ковылкинского и Торбеевского районов.

Как сообщили в региональном Минсельхозе, уже посеяна 1 тысяча га яровых зерновых. Всего в этом году предстоит провести яровой сев на площади 405 тыс. га.

Как сообщалось ранее, на территории Пушкинского и Пролетарского парков Саранска в апреле будут произведены противоклещевые обработки. Отметим, что проблема клещей весьма актуальна для Мордовии. Так, в 2016 году на территории региона к медикам обратились 931 человек, пострадавший от укусов клещей, в том числе 256 — дети до 14 лет.

Источник: Минсельхоз РМ