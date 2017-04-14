Год экологии ознаменуется в Мордовии высадкой более 80 тысяч деревьев

В Мордовии в 2017 году планируют высадить около 80 тысяч деревьев. Акция будет приурочена к Году экологии.

Как сообщили в региональном минлесхозе, всем желающим предлагается принять участие в посадке. Акции пройдут во всех районах республики.

Как сообщалось ранее, жители Саранска приняли участие во всероссийском флешмобе "Подними голову", посвященному Дню космонавтики и первому полету человека в космос.

Мероприятие началось утром в 09:07. Именно это время старта корабля "Восток-1", на борту которого был первый в мире космонавт Юрий Гагарин, который в 1961 году совершил полет вокруг Земли и увидел впервые нашу планету из космоса.

Источник: Минлесхоз РМ