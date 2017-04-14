Жительница Москвы пыталась пронести в мордовскую колонию амфетамин в собственном теле

В мордовской исправительной колонии №12 предотвращена попытка доставки наркотиков. Операция провели сотрудники ФСИН И ФСБ.

Как сообщили в республиканском МВД , нарушительницей оказалась жительница Москвы, приехавшая на свидание к своему супругу. Сверток с зельем гражданка привезла внутри собственного тела. Проведенная экспертиза показала, что запрещенным веществом был амфетамин весом 1,48 грамма.

Женщина рассказала, что наркотик она купила по требованию мужа в столице, чтобы передать ему при встрече.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полицейские Саранска поймали двух жителей Лямбиря, которые приехали в столицу с наркотиками. Около 12 часов дня в Пролетарском районе поймали 20-летнего парня, при котором было найдено синтетическое зелье весом 2,88 грамма. Еще 1,01 грамма аналогичного наркотика и 6 грамм метилового эфира бутановой кислоты были изъяты в юго-западном районе у 18-летнего юноши.

Источник: 13.мвд.рф