Житель Саранска на "Шевроле" врезался в автовышку

В районе кафе "Корчагинец" в Саранске произошло ДТП с участием иномарки "Шевроле Лачетти". Молодой человек за рулем данного автомобиля проявил невнимательность при обгоне и въехал в автовышку ЗИЛ, сообщили в республиканском ГИБДД.

"На момент дорожно-транспортного происшествия пострадавших не было, а через несколько часов по каналу "02" от врача травпункта поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью самостоятельно обратился водитель "Шевроле", - рассказали в ведомстве.

Ему рекомендовано долечивание в поликлинике по месту жительства.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, авария с участием двух "тяжеловесов", КАМАЗа и МАЗа, произошла в Саранске на улице Севастопольской. Фотографии с места инцидента выложили в соцсетях очевидцы происшествия.

Источник: gibdd.ru/r/13