В Саранске безработный на "Шевроле" протаранил механизатора на "Тойоте"

В Саранске на перекрестке Коммунистическая – Большевистская произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека. Как сообщили в ГИБДД Мордовии, безработный на "Шевроле Лачетти" при повороте не пропустил "Тойоту Авенсис", за рулем которой находился механизатор.

В результате оба водителя получили незначительные травмы, им назначено лечение по месту жительства.

Как сообщалось ранее, авария с участием двух "тяжеловесов", КАМАЗа и МАЗа, произошла в Саранске на улице Севастопольской. Фотографии с места инцидента выложили в соцсетях очевидцы происшествия.

К счастью, его травмы оказались не слишком серьезными, поэтому медики оказали ему помощь на месте.

Источник: gibdd.ru/r/13