Запрет на продажу "боярышника" в Мордовии продлен на 3 месяца

В Мордовии продлен запрет на розничную продажу спиртсодержащей непищевой продукции, спиртсодержащих пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, которая продается ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки. Запрет будет действовать в течение 90 суток.

Напомним, по России зимой этого года прокатилась волна отравлений подобными жидкостями.

В Саранске и республике будут продолжены проверки предпринимателей и торговых точек по выявлению запрещенной продукции.

Как сообщалось ранее, жители Саранска приняли участие во всероссийском флешмобе "Подними голову", посвященному Дню космонавтики и первому полету человека в космос.

Источник: izvmor.ru