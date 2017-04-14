В Мордовии с поличным поймали школьного повара, который крал у детей еду

40-летняя жительница поселка Чамзинка задержана за то, что воровала у детей продукты, работая школьным поваром. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, женщину задержали с поличным при выходе с территории учебного заведения. В руках она несла пакеты с продуктами питания, которые похитила со школьного склада. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, житель Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что стал очередной жертвой интернет-мошенников. По словам 30-летнего мужчины, он потерял 20,5 тысяч рублей, пытаясь купить автомобиль.

Источник: 13.мвд.рф