Житель Мордовии получил 1,5 года условно за вовлечение несовершеннолетнего в преступление

Житель Мордовии получил условный срок за то, что привлек подростка к совершению преступления. В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что в октябре минувшего года 19-летний молодой человек подговорил 17-летнего товарища украсть музыкальный центр из кафе. Тот ответил согласием.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд приговорил старшего товарища к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, 40-летняя жительница поселка Чамзинка задержана за то, что воровала у детей продукты, работая школьным поваром. Женщину задержали с поличным при выходе с территории учебного заведения.

Источник: prokrm.ru