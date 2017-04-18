В Краснослободске в один день произошли две аварии с пострадавшими

В Краснослободске за один день произошло два ДТП, в которых пострадали люди. Как сообщили в МЧС Мордовии, аварии зарегистрированы на улицах Карла Маркса и Степана Разина.
В каждой из них повреждения получил участник ДТП.
Других подробностей данных инцидентов в МЧС не сообщили.
Как сообщалось ранее, в Саранске на перекрестке Коммунистическая – Большевистская произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека. Безработный на "Шевроле Лачетти" при повороте не пропустил "Тойоту Авенсис", за рулем которой находился механизатор.
В результате оба водителя получили незначительные травмы, им назначено лечение по месту жительства.
Источник: 13.mchs.gov.ru