Жителя Мордовии оштрафовали на 20 тысяч рублей за мат в суде

Зубово-Полянский суд Мордовии определил наказание для гражданина Букинина М.П., который нецензурно выражался в суде. Как сообщили в республиканской прокуратуре, мужчина в ходе процесса о взыскании с него 11 миллионов рублей крепко высказался в адрес адвоката.

Теперь Букинину предстоит выплатить еще и 20 тысяч рублей штрафа в доход государства за свою несдержанность.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии получил условный срок за то, что привлек подростка к совершению преступления. В октябре минувшего года 19-летний молодой человек подговорил 17-летнего товарища украсть музыкальный центр из кафе. Тот ответил согласием.

Источник: prokrm.ru