В Саранске пустят дополнительные автобусы в честь Радоницы

Для удобства жителей Саранска в следующий вторник, 25 апреля, до городских кладбищ будут курсировать специальные автобусы. Напомним, что именно на это число в 2017 году выпадает день особого поминовения усопших – Радоница.

Как сообщили в горадминистрации, чтобы доставить горожан до мест захоронения, дополнительно выделят 15 единиц техники. Еще 5 автобусов будут курсировать непосредственно по кладбищу.

Как сообщалось ранее, в Саранске в ближайшую субботу, 22 апреля, состоится второй масштабный субботник. К уборке города будут привлечены представители трудовых коллективов, образовательных организаций, общественных объединений, а также политических партий.

Источник: adm-saransk.ru