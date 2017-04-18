Житель Саранска зарезал человека во время пьянки на квартире

Жителя Саранска арестовали по подозрению в убийстве. Как сообщили в СУ СКР по РМ, задержанный находился в компании знакомых. Все они распивали спиртное в одной из квартир города.

В какой-то момент между подозреваемым и одним из гостей произошел конфликт. В ходе выяснения отношений подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь. Хозяин квартиры вызвал "скорую помощь", однако к моменту приезда медиков потерпевший уже не подавал признаков жизни.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии получил условный срок за то, что привлек подростка к совершению преступления. В октябре минувшего года 19-летний молодой человек подговорил 17-летнего товарища украсть музыкальный центр из кафе.

Источник: mordovia.sledcom.ru