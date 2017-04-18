На улице Победы в Саранске "десятка" насмерть сбила женщину на "зебре"

В Саранске произошло ДТП с летальным исходом. На улице Победы водитель "десятки" сбил женщину.

Согласно предварительным данным, потерпевшая переходила дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы трагедии вызвали "скорую помощь", но приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть жертвы - полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

Все обстоятельства рокового ДТП предстоит выяснить сотрудникам республиканской ГИБДД.

Как сообщалось ранее, в Краснослободске за один день произошло два ДТП, в которых пострадали люди. Аварии зарегистрированы на улицах Карла Маркса и Степана Разина.

В каждой из них повреждения получил участник ДТП.

Источник: izvmor.ru