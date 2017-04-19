Отопительный сезон в Саранске не будут завершать досрочно

Досрочного завершения отопительного сезона в Саранске не будет. Такое решение было принято в связи с тем, что по ночам в городе еще держится крепкий минус.

Отметим, что в соседней Пензе тепло отключили еще 17 апреля, но в Саранске это планируют сделать лишь 24 апреля. Впрочем, если минусовая температура по ночам будет держаться и дальше, есть вероятность, что отопительный сезон продлится до 1 мая.

Как сообщалось ранее, для удобства жителей Саранска в следующий вторник, 25 апреля, до городских кладбищ будут курсировать специальные автобусы. Напомним, что именно на это число в 2017 году выпадает день особого поминовения усопших – Радоница.

Источник: izvmor.ru