На Спартакиаде учащихся России выступят 9 тяжелоатлетов из Мордовии

Девять представителей Мордовии примут участие в Спартакиаде учащихся России, которая пройдет в июле в Белгороде. Честь региона-13 будут защищать 9 тяжелоатлетов Комплексной спортивной школы олимпийского резерва РМ: Дамир Морозов, Илья Лунин, Ольга Улькина, Мария Петрова, Белов Виталий, Мелякин Артем, Гурин Алексей, Киселев Михаил и Данила Цыпкайкин.

Отметим, что спортсмены отобрались на Спартакиаду по результатам первенства Мордовии, которое прошло в Саранске.

Как сообщалось ранее, юные боксеры из Мордовии примут участие в первенстве России, которое в мае 2017 года пройдет в Анапе. Путевку на турнир ребята завоевали благодаря успешному выступлению на первенстве ПФО в Стерлитамаке.

Источник: mordovia-sport.ru