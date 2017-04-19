Жительницу Саранска осудили на 8 лет за убийство малознакомого собутыльника

Жительница Саранска Надежда Иконникова признана виновной в убийстве малознакомого мужчины. Следующие 8 лет она проведет в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе СКР по РМ.

Как стало известно из материалов дела, 28-летняя Иконникова употребляла спиртное в частном доме по улице Моховая с 36-летним мужчиной, с которым познакомилась несколькими днями ранее. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора.

Конфликт перерос в потасовку, тогда Иконникова ударила собутыльника кулаком в лицо, а затем пустила в ход нож. Оставив раненого, она покинула жилище и вернулась только утром. Однако к тому времени мужчина уже умер.

Как сообщалось ранее, жителя Саранска арестовали по подозрению в убийстве во время застолья.

Источник: mordovia.sledcom.ru