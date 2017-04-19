В Саранске тепловоз сбил молодого человека на переходе для слепых

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на 24-м км перегона Саранск-Ялга напротив пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Рабочая, где тепловоз с порожними вагонами сшиб мужчину, пересекающего пути по переходу для слепых.

Вследствие происшествия потерпевший с травмой головы был госпитализирован. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего и личность потерпевшего.

Как сообщалось ранее, в Краснослободске за один день произошло два ДТП, в которых пострадали люди. Аварии зарегистрированы на улицах Карла Маркса и Степана Разина.

В каждой из них повреждения получил участник ДТП.

Источник: izvmor.ru