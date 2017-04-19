Жительница Мордовии получила 5 лет колонии за убийство супруга

Суд Мордовии приговорил жительницу Чамзинского района к 5 годам колонии общего режима за убийство своего супруга.

Как было определено в процессе расследования, 57-летняя женщина поругалась с пьяным супругом. В момент выяснения отношений она пару раз ударила его ножом. Состояние потерпевшего ухудшилось и на следующий день его доставили в клинику. Врачи сделали все возможное, однако спасти мужчину не удалось.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска Надежда Иконникова признана виновной в убийстве малознакомого мужчины. Следующие 8 лет она проведет в колонии общего режима.

Источник: izvmor.ru