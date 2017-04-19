В Мордовии прокуратура выявила нарушения при закупке на 16,8 млн рублей

Сотрудники прокуратуры Мордовии обнаружили нарушения при закупке на 16,8 млн рублей в Ардатовском районе.

Документация на поставку оснащения для киноконцертного зала Центра культурного развития Ардатова была размещена на веб-сайте местной администрации.

Сообщается, что к конкурсу была допущена одна заявка из двух представленных, а вторая отвергнута без законных причин. Аукцион неправомерно был признан несостоявшимся. В результате ответственные за конкурс лица привлечены к административной ответственности.

Как сообщалось ранее, жительница Мордовии получила 5 лет колонии за убийство супруга.

Источник: izvmor.ru