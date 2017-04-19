В Мордовии мужчина упал с крыши пятиэтажки

В Ковылкино 39-летний С. Лачугин упал с высоты пятого этажа.

Данные о несчастном случае появилась в одной из ковылкинских групп в социальных сетях. По словам свидетелей, стройбригада ремонтировала кровлю одной из многоэтажек. Среди работников были знакомые Лачугина, к ним в этот день он и поднялся на крышу (сам погибший в бригаде не работал).

Согласно неофициальным сведениям, в момент беседы с друзьями Лачугин оступился и упал с крыши пятиэтажного здания.

В итоге мужчина получил тяжелые травмы и умер по дороге в больницу. СКР по РМ проводит по факту случившегося проверку.

Как сообщалось ранее, в Саранске тепловоз сбил молодого человека на переходе для слепых.

Источник: izvmor.ru