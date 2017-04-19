Легкоатлетический сезон в Мордовии откроется пробегом

Сразу несколько состязаний откроют в республике легкоатлетический сезон 2017 года.

Как стало известно, в субботу, 22 апреля, в с. Новотроицк Старошайговского района пройдут республиканский пробег памяти воинов-интернационалистов и районный пробег памяти воина-афганца Александра Новихина.

Кроме этого параллельно состоятся чемпионат и первенство Мордовии по бегу по шоссе.

Как сообщалось ранее, юные боксеры из Мордовии примут участие в первенстве России, которое в мае 2017 года пройдет в Анапе. Путевку на турнир ребята завоевали благодаря успешному выступлению на первенстве ПФО в Стерлитамаке.

Источник: izvmor.ru