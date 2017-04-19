В мордовскую колонию прислали необычные сканворды

В мордовской колонии №7 предотвращена попытка доставки контрабанды.

Сообщается, что оперативниками при выдаче заказного письма, пришедшего осужденному к одиннадцати годам лишения свободы, обнаружены более 10 сим-карт, скрытые в журнале сканвордов.

Необычное отправление прислала уроженка Краснодарского края. По данному прецеденту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, директор саранского магазина заплатит 20 тысяч рублей за просрочку. Работники республиканской прокуратуры вместе с Управлением Россельхознадзора по РМ и ПО выявили в торговой точке мясную продукцию с истекшим сроком годности. Управляющий магазина был привлечен к административной ответственности.

Источник: izvmor.ru