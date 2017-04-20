Жительница Мордовии "отжала" у государства 60 тысяч рублей

Суд Мордовии отправил жительницу Инсарского района на исправительные работы за жульничество при получении выплат.

Как было определено, женщина в течение нескольких месяцев противозаконно получала страховую пенсию по случаю потери кормильца. В общей сложности ей было выплачено свыше 60 000 рублей. Но жульничество вскрылось, и ей пришлось держать ответ перед судом, который отправил виновную на общественные работы.

Как сообщалось ранее, суд Саранска вынес приговор 33-летнему Дмитрию Глазкову, 32-летнему Евгению Лачину, а также четырем девушкам, подозреваемым в организации подпольных азартных игр.

Источник: izvmor.ru