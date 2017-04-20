Осужден житель Мордовии, избивший знакомого металлической трубой

Суд Мордовии вынес приговор 33-летнему жителю Ковылкинского района Пойкину В.В., обвиняемому в жестком избиении знакомого.

Как разъяснили в республиканской прокуратуре, 22 сентября минувшего года мужчина избил своего приятеля железной трубой. При этом 2 удара пришлись по голове. Вследствие происшествия мужчина получил тяжелые травмы.

Теперь нападавший проведет в колонии общего режима ближайшие 2 года.

Как сообщалось ранее, жительница Мордовии "отжала" у государства 60 тысяч рублей. Женщина в течение нескольких месяцев противозаконно получала страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Источник: izvmor.ru