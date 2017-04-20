В Мордовии дотла сгорел дом, хозяин погиб

В Ковылкинском районе произошел пожар.

Инцидент случился в с. Шадым. Когда спасатели прибыли на место вызова, пламя уже уничтожило деревянное здание. При разборе сгоревших конструкций работники МЧС выявили человеческие останки.

Погибшим выявился 52-летний владелец здания. По словам местных жителей, накануне мужчина пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На данный момент эксперты устанавливают причины происшествия.

Как сообщалось ранее, жительница Мордовии отравилась угарным газом, пытаясь потушить кухню.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ