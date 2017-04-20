В Саранске скончался сбитый тепловозом молодой человек

Травмированному тепловозом молодому человеку выжить не удалось.

Сообщается, что врачи до последнего сражались за его жизнь, однако 22-летний Максим Рунков умер на операционном столе.

На данный момент дело передано в транспортную прокуратуру. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Напомним, что инцидент случился на 24-м км перегона Саранск-Ялга напротив пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Рабочая, где тепловоз с порожними вагонами сшиб молодого человека, переходящего пути по переходу для слепых.

Источник: izvmor.ru