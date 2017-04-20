В Мордовии сгорел пункт приема металла

В Мордовии произошел пожар.

Инцидент случился в Краснослободске, где загорелся пункт приема металла. Прибывшим на место вызова пожарным не удалось спасти имущество.

Информация о пострадавших отсутствует. На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Как сообщалось ранее, в Ковылкинском районе произошел пожар в с. Шадым. Когда спасатели прибыли на место вызова, пламя уже уничтожило деревянное здание. При разборе сгоревших конструкций работники МЧС выявили человеческие останки.

Погибшим выявился 52-летний владелец здания.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ