В Мордовии сгорел пункт приема металла

В Мордовии произошел пожар.
Инцидент случился в Краснослободске, где загорелся пункт приема металла. Прибывшим на место вызова пожарным не удалось спасти имущество.
Информация о пострадавших отсутствует. На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.
Как сообщалось ранее, в Ковылкинском районе произошел пожар в с. Шадым. Когда спасатели прибыли на место вызова, пламя уже уничтожило деревянное здание. При разборе сгоревших конструкций работники МЧС выявили человеческие останки.
Погибшим выявился 52-летний владелец здания.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ