Юные каратисты из Мордовии привезли из Пензы 11 медалей

Молодые каратисты из Мордовии завоевали одиннадцать медалей на открытом первенстве Пензенской области по киокусинкай.

Сообщается, что победу в собственных возрастных категориях одержали: Б. Тростин, Е. Будрецов, В. Прошин, Д. Тарейкин и Е. Одуев.

"Серебро" завоевали: В. Дерябин, Д. Бояров и М. Хапугин. "Бронза" на счету: В. Кильдяева, К. Ежикова и А. Козлова.

Как сообщалось ранее, на девять представителей Мордовии примут участие в Спартакиаде учащихся России, которая пройдет в июле в Белгороде. Честь региона-13 будут защищать 9 тяжелоатлетов Комплексной спортивной школы олимпийского резерва РМ.

Источник: izvmor.ru