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Юные каратисты из Мордовии привезли из Пензы 11 медалей

Юные каратисты из Мордовии привезли из Пензы 11 медалей

Молодые каратисты из Мордовии завоевали одиннадцать медалей на открытом первенстве Пензенской области по киокусинкай.

Сообщается, что победу в собственных возрастных категориях одержали: Б. Тростин, Е. Будрецов, В. Прошин, Д. Тарейкин и Е. Одуев.

"Серебро" завоевали: В. Дерябин, Д. Бояров и М. Хапугин. "Бронза" на счету: В. Кильдяева, К. Ежикова и А. Козлова.

Как сообщалось ранее, на девять представителей Мордовии примут участие в Спартакиаде учащихся России, которая пройдет в июле в Белгороде. Честь региона-13 будут защищать 9 тяжелоатлетов Комплексной спортивной школы олимпийского резерва РМ.


Источник: izvmor.ru