В Саранске ВАЗ на "зебре" сбил 24-летнего пешехода

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Ульянова, где водитель на ВАЗе совершил наезд на 24-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеходу понадобилась помощь медиков. Шофер трезв.

Как сообщалось ранее, в Саранске скончался сбитый на 24-м км перегона Саранск-Ялга тепловозом молодой человек. Врачи до последнего сражались за его жизнь, однако 22-летний Максим Рунков умер на операционном столе.

На данный момент дело передано в транспортную прокуратуру. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Источник: izvmor.ru