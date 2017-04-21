В Саранске ВАЗ на "зебре" сбил 24-летнего пешехода

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Ульянова, где водитель на ВАЗе совершил наезд на 24-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеходу понадобилась помощь медиков. Шофер трезв.
Как сообщалось ранее, в Саранске скончался сбитый на 24-м км перегона Саранск-Ялга тепловозом молодой человек. Врачи до последнего сражались за его жизнь, однако 22-летний Максим Рунков умер на операционном столе.
На данный момент дело передано в транспортную прокуратуру. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
Источник: izvmor.ru