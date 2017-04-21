В Мордовии после уголовного дела уволен ответственный за ЖКХ в Ардатове

В Ардатовском районе республики - кадровые перестановки.

Сообщается, что со своего поста уволен руководитель МУП ЖКХ "Ардатовское" Кукин. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Теперь одну из наиболее проблематичных сфер возглавил новый руководитель – 31-летний Максим Слепцов. Надлежащее распоряжение подписал глава района Александр Антипов.

Как сообщалось ранее, в Саранске главбух недоплатила работникам компании полмиллиона рублей.

36-летняя женщина, обвиняемая в крупной растрате, работала в коммерческой компании, которая занималась поставками продуктов и алкоголя.

Источник: izvmor.ru