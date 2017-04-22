На трассе Саранск - Рузаевка произошло серьезное ДТП с пострадавшим

На трассе Саранск - Рузаевка произошло крупное ДТП, кадры которого оказались в Сети. На фотографиях видно, что в аварию попали фура и небольшой фургон. Один из автомобилей в результате ДТП превратился в груду металла.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. Он был доставлен в больницу. Информации о состоянии его здоровья нет.

Все обстоятельства инцидента уточняются.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Ульянова водитель на ВАЗе совершил наезд на 24-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеходу понадобилась помощь медиков.