Пожарные Саранска эвакуировали 12 человек из горящего дома

В Саранске произошло возгорание в многоквартирном доме. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 12 человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РМ, пожар случился в районе ТЭЦ-2. Когда спасатели прибыли на место вызова, на первом этаже трехэтажного здания горел коридор. Едкий дым заполнил все три этажа.
Пожарные разделились на несколько групп. Одни занялись тушением, другие приступили к эвакуации жильцов. С верхних этажей они вывели 12 человек.
В итоге спасатели оперативно справились с огнем, не дав ему распространиться дальше коридора. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.
Как сообщалось ранее, в Краснослободске загорелся пункт приема металла.
Источник: МЧС Мордовии