Пожарные Саранска эвакуировали 12 человек из горящего дома

В Саранске произошло возгорание в многоквартирном доме. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 12 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РМ, пожар случился в районе ТЭЦ-2. Когда спасатели прибыли на место вызова, на первом этаже трехэтажного здания горел коридор. Едкий дым заполнил все три этажа.

Пожарные разделились на несколько групп. Одни занялись тушением, другие приступили к эвакуации жильцов. С верхних этажей они вывели 12 человек.

В итоге спасатели оперативно справились с огнем, не дав ему распространиться дальше коридора. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

Как сообщалось ранее, в Краснослободске загорелся пункт приема металла.

Источник: МЧС Мордовии