В Мордовии поймали двух наркоманов с марихуаной

Полиция Мордовии задержала очередных наркоманов. Один из них находился в доме в Рузаевском районе. При обыске у 36-летнего мужчины был найден бумажный сверток с веществом темно-зеленого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана весом 6,28 грамма, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В тот же день оперативники задержали 26-летнюю жительницу поселка с характерным названием Веселый. При себе у нее оказалось 9,60 грамма конопли.

Оба задержанных пояснили, что зелье они собрали прошлым летом на заброшенных полях для личного употребления. По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии раскрыла кражу поросенка у 44-летней жительницы Краснослободского района.

Источник: МВД Мордовии