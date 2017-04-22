На улице Победы в Саранске перевернулся снегоуборочный трактор

Непогода, обрушившаяся на Саранск в последние дни, приобрела такие большие масштабы, что с ней не справляется даже техника. Так, жители города выложили в соцсетях фото с улицы Победы, где перевернулся снегоуборочный трактор. Рядом с транспортным средством находится и водитель.
Напомним, на Мордовию за пару дней выпало около месячной нормы осадков.
Как сообщалось ранее, на трассе Саранск - Рузаевка произошло крупное ДТП, кадры которого оказались в Сети. На фотографиях видно, что в аварию попали фура и небольшой фургон. Один из автомобилей в результате ДТП превратился в груду металла.
По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. Он был доставлен в больницу.
Источник: izvmor.ru