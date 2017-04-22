В Мордовии вазовская "семерка" лоб в лоб протаранила "Киа": есть пострадавшие

В Мордовии произошло лобовое ДТП, в котором пострадали 2 человека. Инцидент случился в Лямбирском районе.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, на трассе Саранск — Пензятка пенсионер на вазовской "семерке" выехал на полосу встречного движения и протаранил "Киа Церато", за рулем которой находился 22-летний парень.

В результате столкновения виновник аварии был срочно госпитализирован, водитель иномарки получил помощь медиков на месте.

Как сообщалось ранее, на трассе Саранск - Рузаевка произошло крупное ДТП, кадры которого оказались в Сети. На фотографиях видно, что в аварию попали фура и небольшой фургон. Один из автомобилей в результате ДТП превратился в груду металла.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. Он был доставлен в больницу.

Источник: ГИБДД РМ