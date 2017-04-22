В центре Саранска "Приора" сбила студентку на "зебре"

Снежная погода, установившаяся в Саранске на днях, стала причиной нескольких ДТП. В результате одного из них на проспекте Ленина под колеса "Лады Приора" попала 20-летняя студентка.

В ГИБДД РМ сообщили, что девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Водитель "Приоры" трезв. Возможно, он не успел затормозить в условиях скользкой дороги или же просто не заметил пешехода.

С сотрясением головного мозга, которое точно не подтверждено, и множественными ушибами пострадавшая была доставлена в городской травмпункт.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Ульянова водитель на ВАЗе совершил наезд на 24-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеходу понадобилась помощь медиков.

Источник: ГИБДД РМ