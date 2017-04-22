В Мордовии водитель микроавтобуса "Мерседес" врезался в "Калину" на "встречке"

Очередное ДТП, причиной которого стал обрушившийся на Мордовию снегопад, произошло в Краснослободском районе. Там пассажирский микроавтобус столкнулся с легковушкой.

Согласно предварительной информации, виновником стал водитель микроавтобуса "Мерседес". Он в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в "Ладу Калину". В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, снежная погода, установившаяся в Саранске на днях, стала причиной нескольких ДТП. В результате одного из них на проспекте Ленина под колеса "Лады Приора" попала 20-летняя студентка.

Источник: ГИБДД РМ