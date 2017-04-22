Анастасия Седова включена в состав сборной РФ по лыжным гонкам для подготовки к ОИ-2018

Лыжница из Мордовии Анастасия Седова включена в состав сборной России по лыжным гонкам для подготовки к олимпийскому сезону. Такое решение принято тренерским советом федерации этого вида спорта.

В общей сложности в состав включены 25 мужчин и 14 женщин. Еще 3 спортсменки будут готовиться по индивидуальной программе.

Седова попала в группу к тренеру Маркусу Крамеру. Вместе с Анастасией будут тренироваться Сергей Устюгов, Александр Легков, Петр Седов, Сергей Турышев, Евгений Белов, Алексей Петухов, Александр Панжинский, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева и Юлия Чекалева.

Как сообщалось ранее, молодые каратисты из Мордовии завоевали одиннадцать медалей на открытом первенстве Пензенской области по киокусинкай.

Источник: izvmor.ru