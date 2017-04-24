В Кадошкинском районе в ДТП двух иномарок пострадали четыре человека

В Кадошкинском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился на 3-м километре трассы Инсар – Латышовка – Кадошкино, где шофер на "КИА" вылетел на "встречку" и протаранил "Логан".

Вследствие столкновения травмы получили четыре человека. Водители трезвые. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе пострадал водитель грузового автомобиля. Виновником ДТП стал сам пострадавший. Он не справился с управлением и въехал в металлическое дорожное ограждение. С различными травмами водитель был госпитализирован.

Источник: izvmor.ru