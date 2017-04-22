В Мордовии водитель фуры пострадал, влетев в отбойник

В Лямбирском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал водитель грузового автомобиля. Как сообщили в ГИБДД РМ, виновником ДТП стал сам пострадавший. Он не справился с управлением и въехал в металлическое дорожное ограждение.

С различными травмами водитель был госпитализирован. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, снежная погода, установившаяся в Саранске на днях, стала причиной нескольких ДТП. В результате одного из них на проспекте Ленина под колеса "Лады Приора" попала 20-летняя студентка.

Кроме того, в Краснослободском районе пассажирский микроавтобус столкнулся с легковушкой.

Источник: ГИБДД РМ