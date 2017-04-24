В Мордовии летние лагеря и санатории обработают от клещей

Перед началом работы летние оздоровительные лагеря и места массового отдыха республики подвергнут обработке от клещей.

По словам представителей Роспотребнадзора по РМ, противоклещевые обработки уже проведены на 13,5 га территорий городских парков и скверов.

На данный момент от укусов клещей пострадал один житель Мордовии. Причем нападение случилось за пределами республики.

Отметим, что за подобный период предыдущего года к врачам обращались 6 жителей республики.

Как сообщалось ранее, в Мордовии запланирован масштабный ремонт железнодорожных путей.

Источник: izvmor.ru