В Саранских школах откроются IT-классы

Министр информатизации и связи РМ Олег Соколов провел отраслевое собрание с главами учреждений связи.

Соколов обозначил, что в республике ощущается острая нехватка экспертов - айтишников. Одним вузам решить данную проблему не под силу, по этой причине в новом учебном году экспертов в сфере информационных технологий будут подготавливать, начиная со школы.

1 сентября в саранских лицеях №№ 4, 7 и 47 откроются информационные классы, где основной упор будет сделан на информатику, математику и физику. Учащихся в профильные классы выберут на конкурсной основе.

Как сообщалось ранее, в Саранске определены пункты сдачи ЕГЭ.

Источник: izvmor.ru