В Мордовии иномарка вылетела в кювет: трое пострадавших

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе Рузаевка-Ковылкино, где недалеко от поворота на с. Трускляй шофер на "Форде" не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате происшествия пострадало три человека. О состоянии потерпевших не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Кадошкинском районе на 3-м километре трассы Инсар – Латышовка – Кадошкино в ДТП двух иномарок пострадали четыре человека.

Шофер на "КИА" вылетел на "встречку" и протаранил "Логан". Вследствие столкновения травмы получили четыре человека.

Источник: izvmor.ru