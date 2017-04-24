В Мордовии иномарка вылетела в кювет: трое пострадавших

В Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился на трассе Рузаевка-Ковылкино, где недалеко от поворота на с. Трускляй шофер на "Форде" не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате происшествия пострадало три человека. О состоянии потерпевших не сообщается.
Как сообщалось ранее, в Кадошкинском районе на 3-м километре трассы Инсар – Латышовка – Кадошкино в ДТП двух иномарок пострадали четыре человека.
Шофер на "КИА" вылетел на "встречку" и протаранил "Логан". Вследствие столкновения травмы получили четыре человека.
Источник: izvmor.ru