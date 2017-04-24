В Саранске перед ЧМ-2018 проверят качество сотовой связи

Эксперты Роскомнадзора проверят качество сотовой связи в населенных пунктах, принимающих ЧМ-2018.

Сообщается, что операторы обязаны обеспечить наиболее комфортную коммуникационную среду и высококачественную связь для болельщиков.

Напомним, что матчи мундиаля будут сыграны в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде и Саранске.

Как сообщалось ранее, стадион "Мордовия Арена" в Саранске будет окрашен в солнечный цвет. Такая информация опубликована на сайте застройщика стадиона.

Источник: izvmor.ru