В Мордовии поймали 10 браконьеров

Госинспекторы в области охраны окружающей среды задержали на территории республики 10 браконьеров.

Так в Б-Березниковском районе попались любители незаконно убившие бобра. У них изъято охотничье орудие ТОЗ-87 и моторный катер. Все нарушители понесут наказание и будут лишены права охоты.

Всего же с 8 по 19 апреля в охотничьих угодьях республики было проведено 190 рейдовых мероприятий по выявлению нарушений правил охоты.

Как сообщают в республиканском министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, в процессе рейдов было выявлено 53 административных правонарушения.

Как сообщалось ранее, в Мордовии ранее судимый мужчина украл у соседки поросенка.

Источник: izvmor.ru