Житель Саранска заплатит восемь тысяч за оскорбление полицейского

Суд Саранска признал виновным некоего Михайлова В.В. в оскорблении представителя власти.
Сообщается, что 6 марта мужчина прогуливался около собственного дома. При этом Михайлов оскорбил работника полиции, что также слышали и случайные прохожие. При этом страж порядка был при исполнении своих должностных обязанностей.
За свою вспыльчивость представителю сильного пола предстоит заплатить 8 000 рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщалось ранее, в Мордовии рисковые сторожа угнали с автостоянки арестованную иномарку.
Источник: izvmor.ru