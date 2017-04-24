В Саранске прямо в момент преступления поймали угонщика автомобилей

Сотрудники полиции задержали 24-летнего молодого человека, пытавшегося угнать припаркованный в одном из дворов Саранска "ИЖ".

Мужчина высадил рукой стекло двери и пролез в салон машины. Звук привлек внимание патрульных, обходивших участок. Горе-угонщик задержан на месте, когда пытался завести автомобиль, соединив провода зажигания.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, житель Саранска заплатит восемь тысяч за оскорбление полицейского.

Источник: izvmor.ru