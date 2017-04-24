Маршрутный автобус сбил двоих пешеходов в Мордовии

В Рузаевке произошло ДТП.

Инцидент случился на ул. Станиславского, где микроавтобус маршрутного такси протаранил остановку.

Вследствие ДТП пострадали две женщины 1963 г.р. и 1973 г.р. Они с серьезными травмами доставлены в местную больницу.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением в условиях гололеда.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе пострадал водитель грузового автомобиля. Виновником ДТП стал сам пострадавший. Он не справился с управлением и въехал в металлическое дорожное ограждение. С различными травмами водитель был госпитализирован.

Источник: izvmor.ru