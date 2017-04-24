Аслан Джиоев из Мордовии стал чемпионом ПФО по дзюдо

Два дзюдоиста из Мордовии завоевали медали на чемпионате ПФО в Самаре.

Как информирует республиканское минспорта, в весовой категории до ста килограмм победу завоевал Аслан Джиоев. Серебряным призером стал Ибрагим Маргиев.

Как сообщалось ранее, лыжница из Мордовии Анастасия Седова включена в состав сборной России по лыжным гонкам для подготовки к олимпийскому сезону. Такое решение принято тренерским советом федерации этого вида спорта.

В общей сложности в состав включены 25 мужчин и 14 женщин. Еще 3 спортсменки будут готовиться по индивидуальной программе.

Источник: izvmor.ru